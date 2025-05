Pioggia di trofei per la Playa del Niño: trionfo al concorso “Città in Danza” (FOTO - VIDEO)

MANFREDONIA – Successo straordinario per la scuola di ballo A.S.D. Playa del Niño, assoluta protagonista della terza edizione del concorso provinciale “Città in Danza”, organizzato dalla UISP Territoriale Foggia-Manfredonia. L’evento, tra i più attesi nel panorama locale della danza sportiva e non, ha visto la partecipazione di numerose realtà del territorio. A distinguersi su tutte è stata proprio la Playa del Niño, che ha conquistato ben 15 trofei: 12 primi posti e 3 secondi posti.

Le vittorie hanno interessato tutte le fasce d’età, dalle categorie baby (3-5 anni) fino agli over 25, includendo i gruppi di pre-danza, allievi, junior e senior. Un risultato che testimonia non solo l’ampiezza del lavoro svolto dalla scuola, ma anche l’elevata qualità dell’insegnamento offerto a ogni livello.

Determinanti sono state le coreografie firmate dalla maestra Marilena Guerra, capaci di coniugare tecnica ed emozione, colpendo positivamente sia la giuria che il pubblico. Fondamentale anche l’impegno dello staff, composto dalle maestre Milena Venturi e da Nadia Riccardi, che ha accompagnato i ballerini con passione e professionalità in ogni fase del percorso.

Un contributo essenziale è arrivato anche dal sostegno di genitori, allievi e organizzatori, che hanno creduto nel valore educativo e sociale della danza. Il maestro e responsabile della scuola, Nino Centra, ha così commentato:

“La nostra scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma un ambiente dove socializzazione, inclusione e integrazione permettono ai nostri talenti di esprimersi al meglio.”

Con questo ennesimo successo, l’A.S.D. Playa del Niño si conferma punto di riferimento nel panorama della danza sportiva locale, dimostrando come dedizione, spirito di squadra e amore per la danza possano portare a risultati davvero straordinari.

