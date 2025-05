Per il Foggia è la terza volta ai play-out negli ultimi trent’anni. Un appuntamento raro ma sempre delicato, che i rossoneri hanno affrontato in due precedenti storici, nel 1998/1999 contro l’Ancona e nel 2009/2010 contro il Pescina Valle del Giovenco, entrambi nel contesto della Serie C (allora C1 o Prima Divisione).

Nel primo caso, nel 1999, il Foggia vinse 1-0 all’andata ma perse 0-1 al ritorno contro l’Ancona. In virtù della migliore posizione in classifica, furono i marchigiani a ottenere la salvezza.

Nel secondo confronto, nel 2010, i rossoneri vinsero 2-1 fuori casa contro il Pescina ma subirono una sconfitta per 1-2 al ritorno. Stavolta però il Foggia si salvò, grazie alla classifica favorevole a fine regular season.

Due elementi emergono da questi precedenti:

Il Foggia ha sempre vinto almeno uno dei due match

Si è salvato solo quando ha concluso la stagione regolare davanti all’avversario

Ora, il nuovo incrocio è con il Messina, e la storia torna a scriversi.

I precedenti tra Foggia e Messina

Nei campionati professionistici italiani, i due club si sono affrontati 22 volte:

9 vittorie Foggia

8 vittorie Messina

5 pareggi

26 gol a testa

Limitando l’analisi alla Serie C, le sfide sono 15:

7 vittorie Foggia

5 vittorie Messina

3 pareggi

19 gol Foggia, 18 gol Messina

I confronti nella stagione in corso

All’andata (18ª giornata) : Foggia vittorioso 3-0 in trasferta

: in trasferta Al ritorno (37ª giornata): sconfitta per 1-2 allo Zaccheria

Il bilancio complessivo è in lieve favore dei rossoneri, ma il destino, come sempre nei play-out, si giocherà su dettagli, condizione e concentrazione. E il Foggia, alla sua terza sfida salvezza, cercherà di far valere l’esperienza per rimanere in Serie C.

