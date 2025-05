Aeroporto Gino Lisa, il 2025 segna la svolta: boom di passeggeri anche nei mesi invernali

FOGGIA — Il 2025 potrebbe essere l’anno della definitiva consacrazione per l’aeroporto Gino Lisa di Foggia.

I dati ufficiali diffusi da Assaeroporti raccontano di un inizio d’anno sorprendente: gennaio, febbraio e marzo — mesi tradizionalmente fiacchi per il traffico aereo — hanno fatto registrare numeri mai visti nello scalo foggiano, tanto da piazzarsi nella Top 10 dei mesi più trafficati dalla riapertura del settembre 2022.

Ancora più significativo è che questo exploit ha superato persino i dati estivi degli anni precedenti, periodo solitamente più florido per i voli.

E aprile non è stato da meno, confermando un trend in continua ascesa che fa ben sperare per il futuro del Gino Lisa.

«Il 2025 sta segnando un cambiamento di rotta importante — si legge nell’analisi di Mondo Gino Lisa — ma per consolidare questa crescita sarà cruciale aumentare l’offerta di voli. I dati indicano che si sta già raggiungendo la soglia massima di passeggeri che l’attuale network può sostenere. Senza nuove rotte, la crescita rallenterà fisiologicamente nei prossimi mesi».

Per questo, l’appello agli operatori e ai passeggeri è chiaro: «Il momento è favorevole, serve ora un impegno forte per ampliare i collegamenti. E il futuro dello scalo dipende anche dalla scelta di chi decide di volare da Foggia».

Il Gino Lisa, a lungo fermo e ripartito con fatica, sembra finalmente pronto a recitare un ruolo da protagonista nel panorama aeroportuale pugliese. Ma la sfida, avvertono gli esperti, è appena cominciata.