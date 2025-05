Miss Mondo 2023 Chiara Esposito alla 72^ edizione di Miss World

Chiara Esposito è a Hyderabad (capitale dello stato indiano di Telangana), per partecipare, in rappresentanza dell’Italia, alla 72^ edizione di Miss World. Il contest di bellezza, com’è noto, è di fatto il più antico e prestigioso concorso di bellezza internazionale del pianeta, istituito nel Regno Unito nel 1951. Nata e vissuta a Curti, in provincia di Caserta, Chiara si trasferì a Milano alcuni anni fa per la frequenza dei corsi di danza al Teatro alla Scala. Diplomatasi e stabilitasi a Lecce, oggi oltre ad essere ormai una modella è soprattutto una ballerina classica con alle spalle svariate tournée in Italia ed all’estero. Miss Mondo Italia 2023 è partita per Hyderabad mercoledì 7 maggio e in India resterà sino al prossimo 31 maggio giorno dello show finale che decreterà la più bella del mondo. Da evidenziare che le Miss mondiali alloggeranno presso Trident Hyderabad super hotel tra i più belli del continente indiano, mentre la finale si svolgerà all’Hitex Exhibition Centre in Hyderabad – Telangana.

Prima della partenza la nostra Chiara Esposito ha voluto lanciare ai media il suo bel messaggio di vita e felicità per quella che lei stesso ha definito la più bella esperienza della sua vita. “Tra poche ore prenderà il via, uno dei capitoli più emozionanti della mia vita: rappresenterò infatti l’Italia, il mio amato e bellissimo paese, alle finali mondiali di Miss World, che per questa edizione come noto si svolgeranno in India. È un traguardo che custodisco con orgoglio e profonda gratitudine, perché so di portare con me non solo una fascia, ma una storia fatta di valori, umanità, cultura e forza. Questo anno da Miss Mondo Italia è stato intenso, ricco di incontri, sorrisi e momenti indimenticabili. Ho avuto la fortuna di dare concretezza a ciò in cui credo, creando un progetto che unisce danza e inclusione, dando voce e spazio alla creatività di bambini con disabilità. Credo nel potere dell’arte come strumento di libertà, e vedere la gioia nei loro occhi è stato uno dei doni più grandi. Ho partecipato anche ad altre iniziative sociali che mi hanno mostrato quanto sia prezioso restituire, ascoltare, esserci per gli altri. Tutto questo mi ha resa più consapevole, più forte e più grata. Ora mi affaccio a questa finale mondiale con il desiderio di viverla a pieno, con il sorriso e con il cuore. Voglio imparare, lasciarmi ispirare, rappresentare l’Italia con autenticità e raccogliere tutto il bello che questa esperienza ha da offrire. Rappresentare l’Italia su questo palco sarà per me un grande onore, e farò del mio meglio per farlo con autenticità, passione e positività. Grazie di cuore a chi ha creduto in me, sostenendomi con affetto lungo tutto questo bellissimo cammino”.