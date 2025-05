Conclave, cardinale Re: "Auspico la fumata bianca per questa sera"

Prosegue il Conclave per l’elezione del nuovo Papa, giunto oggi al secondo giorno dopo che la fumata nera di ieri ha confermato l’assenza di un nome in grado di raccogliere i voti necessari per succedere a Papa Francesco. I 133 cardinali elettori si sono riuniti nuovamente questa mattina nella Cappella Sistina, dove si svolgeranno fino a quattro votazioni, due al mattino e due nel pomeriggio.

La giornata di ieri ha visto oltre 45mila fedeli radunarsi in piazza San Pietro e lungo via della Conciliazione, tutti con lo sguardo rivolto al comignolo da cui è uscito il fumo nero, simbolo dell’esito negativo della prima tornata. Anche oggi sono previste due fumate, salvo il caso in cui la prima sia già quella bianca, segnale inequivocabile dell’elezione del nuovo Pontefice.

A esprimere speranza in una rapida conclusione delle votazioni è stato il cardinale Giovanni Battista Re, che ha dichiarato: “Auspico la fumata bianca per questa sera”, lasciando intendere che la convergenza su un nome potrebbe essere vicina.

L’attesa in Vaticano resta altissima, mentre cresce l’interesse mondiale per l’esito di un’elezione destinata a segnare una nuova fase per la Chiesa cattolica.

Lo riporta TGCOM24.it.