Dai Monti Dauni alla Serie D: la nuova favola di Gennaro Casillo e dell’Heraclea Candela

Dove il calcio sembrava un ricordo lontano, è rinata una favola moderna. A scriverla è Gennaro Casillo, figlio di Pasquale, il patron che rese celebre Zemanlandia a Foggia. Oggi, come allora, la passione si è trasformata in impresa: il Candela approda per la prima volta nella sua storia in Serie D, trascinando con sé l’entusiasmo di un intero paese di 2.500 abitanti incastonato nei Monti Dauni.

Un sogno costruito passo dopo passo

L’impresa è firmata da Casillo, 40 anni, e dal socio Giuseppe De Vitto, entrambi imprenditori del settore cerealicolo, che hanno scommesso su un progetto sportivo diventato anche riscatto sociale. L’Heraclea Candela, iscritta nel girone B dell’Eccellenza campana, ha superato squadre storiche come Battipagliese, Castel San Giorgio, Ebolitana e Agropoli, centrando la terza promozione consecutiva in tre anni, partendo dalla Prima Categoria.

Il trionfo è arrivato con la vittoria decisiva sull’ultima giornata contro il Santa Maria La Carità, davanti a 2.000 spettatori al “Mario Mitola”, lo stadio inaugurato nel 2022 e già diventato simbolo di appartenenza.

La svolta e il contributo della panchina

Durante la stagione si sono avvicendati tre allenatori, ma la svolta è arrivata con Francesco Farina, tecnico navigato, che ha centrato la sua decima promozione in carriera. Con lui alla guida, la squadra ha totalizzato 14 vittorie e 2 pareggi, segnando il sorpasso decisivo a gennaio con un poker alla Battipagliese, che ridusse a un punto il distacco dalla vetta, poi conquistata.

Uomini simbolo e identità locale

Il gruppo ha trovato forza anche nell’identità candelese, rappresentata da Rocco Tucci, portiere e capitano, e da Antonio Compierchio, attaccante e nipote di Pietro Maiellaro. Attorno a loro, un organico di grande esperienza con elementi come Luigi Manzo, difensore di 39 anni, e talenti come Galdean, Coulibaly, Yeboah Johnson, Marin, Zaldùa, Guti, Bonicelli e De Sagastizabal.

Una passione ereditata

Gennaro Casillo ha il calcio nel sangue, un’eredità che non poteva restare dormiente. Il simbolo del leone alato dell’Heraclea Candela ora svetta sulle colline della provincia di Foggia, dopo aver conquistato con forza e visione il palcoscenico della Serie D. Una nuova Zemanlandia? Forse no. Ma una nuova favola sì, scritta con lo stesso cuore.

