Foggia, blitz al mercato Rosati: sequestrati oltre 170 kg di pesce non tracciato

FOGGIA — Maxi operazione contro la vendita illegale di prodotti ittici a Foggia.

I militari della Capitaneria di porto di Manfredonia, insieme agli uomini del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Bari e alla Polizia Locale di Foggia, hanno passato al setaccio il mercato rionale Rosati, sequestrando oltre 170 kg di pesce privo di tracciabilità e sospendendo un’attività commerciale per gravi irregolarità sanitarie.

I controlli, coordinati dai comandi superiori, hanno interessato diverse pescherie della zona.

In un primo intervento, i militari hanno sequestrato 75 kg di prodotto ittico sprovvisto di ogni indicazione sulla provenienza, elevando una sanzione amministrativa di 1.500 euro al titolare.

In un secondo esercizio, oltre a 16 kg di pesce non tracciato, sono emerse pesanti violazioni in materia di igiene. I tecnici dell’Asl, chiamati per un sopralluogo, hanno disposto la sospensione immediata dell’attività.

Nel corso dell’ultima ispezione, sono stati scoperti altri 80 kg di prodotto ittico irregolare, anch’essi sequestrati.

Anche in questo caso è scattata una multa a carico del commerciante.

La Guardia Costiera ha colto l’occasione per ricordare ai cittadini l’importanza di acquistare pesce solo da rivenditori autorizzati, sottolineando i rischi per la salute legati al consumo di alimenti non controllati e facilmente deperibili.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di tutela della legalità e dell’ambiente nel settore alimentare.