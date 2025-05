Foggia. Garantita dal Comune la continuità del servizio di OSS per studenti con gravi disabilità

E’ stata garantita dalla giunta comunale la continuità del servizio di OSS e assistenza di base per studenti minori con gravi disabilità cognitive, fisiche, psicologiche e comportamentali svolto da operatrici socio-sanitarie in sedici scuole statali e comunali, attraverso il reperimento di ulteriori risorse fino alla conclusione dell’anno scolastico.

Il finanziamento del servizio erogato era in scadenza, con il rischio concreto di lasciare gli studenti speciali soli e privi di supporto nelle attività quotidiane di studio e socializzazione, privi di personale qualificato in un ambito così delicato, con le rispettive famiglie e comunità scolastiche in grandi difficoltà. E comprensibile disagio – anche di natura economica – anche per le operatrici sociosanitarie.

“La situazione è stata affrontata nell’immediatezza con la dedizione e il trasporto di madre oltre che di amministratrice” le parole dell’assessora alle Politiche sociali Simona Mendolicchio. “L’attenzione è stata assolutamente condivisa dalla sindaca Episcopo in primis e da tutta la giunta, alla ricerca di soluzioni efficaci e tempestive e di risposte adeguate, atte a rassicurare tutte e tutti: non trovarle sarebbe stata una sconfitta insopportabile, ed è stata un’opzione che non abbiamo mai considerato”.

“Il diritto allo studio è sacro, e garantirlo a persone già alle prese con difficoltà quotidiane è per noi una priorità imprescindibile. Siamo soddisfatti per avere affrontato e risolto una problematica che avrebbe avuto ripercussioni considerevoli, ed esprimiamo una sentita vicinanza alle famiglie interessate” continua l’assessore alla Pubblica Istruzione Domenico Di Molfetta.

La svolta è arrivata con l’approvazione della delibera avente per oggetto “l’approvazione di un progetto sperimentale di supporto ai disabili in ambiente scolastico”, avvenuta oggi nella seduta pomeridiana della giunta comunale.