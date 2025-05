Gradinata Est di Manfredonia: "Tutti ad Ugento"

L’appello della Gradinata Est di Manfredonia per la sfida contro Ugento, decisiva per la permanenza in Serie D.

“PRETENDIAMO QUESTA SALVEZZA

Siamo partiti con l’entusiasmo iniziale , si parlava di un campionato di vertice, si parlava di un piazzamento play-off. Il calendario ha messo di fronte Brindisi e Martina come ultime sfidanti per concludere la stagione. Si sognava e si sperava che queste ultime partite potevano valere punti importanti per la classifica, per entrare tra le prime 6 del campionato . Il campo ha detto altro ma a noi poco importa. Abbiamo sempre pensato alla salvezza, così come le promesse societarie, giustamente si è voluto rimanere con i piedi per terra. Il campo ha detto decisamente altro. Il Manfredonia ha sempre navigato nei bassi fondi della classifica, tutto questo non ha influito minimamente sul nostro entusiasmo…anzi. In casa e in trasferta sempre presenti, con numeri importanti, con numeri che di certo non rispecchiavano l’andamento della squadra, dimostrazione vera di un popolo fiero ed orgoglioso della propria maglia. Abbiamo contestato, abbiamo esultato , abbiamo tenuto compatto l’ambiente in ogni circostanza e in ogni dove , solo per amore. Il destino ha voluto che il Manfredonia deve giocarsi la salvezza tramite i play-out. Il tempo dei calcoli e delle previsioni e’ finito. Unico risultato a disposizione , la vittoria!

Mancano pochi giorni, l’attesa è tanta . La paura anche , inutile negarlo. La paura deve essere messa da parte, chi scende in campo deve rappresentarci al meglio, lottare e vincere .

Tocca a noi…esserci. Tutti ad Ugento…tutti!”

Lo riporta Gradinata Est Manfredonia sulla propria Pagina Facebook.