Lucera: l'8 maggio l’incontro “Dolore cronico: perché le donne soffrono di più?”

Si terrà venerdì 9 maggio alle ore 18.30 presso il Circolo Unione Lucera l’incontro “Dolore cronico: perché le donne soffrono di più?”, organizzato congiuntamente dal Policlinico Foggia, dall’Università di Foggia e dal Club Lucera Rotaract, con il patrocinio del Comune di Lucera, con la finalità di divulgare il concetto di dolore cronico, una vera e propria patologia con un impatto molto significativo sulla vita, con possibilità di cure, farmacologiche e interventistiche mininvasive.

E’ attivo presso l’ospedale Lastaria di Lucera, afferente al Policlinico Foggia, la Struttura Semplice Valenza Dipartimentale Medicina del Dolore dove gli Anestesisti Dott.ssa Nicoletta Di Francesco, Dott. Antonio Carrideo e Dott. Teodoro Di Foggia della Struttura Complessa Universitaria di Anestesia e Rianimazione applicano le diverse strategie terapeutiche con l’obiettivo di ridurre il dolore e migliorare la qualità di vita dei pazienti.

All’evento, Responsabile Scientifico Dott.ssa Nicoletta Di Francesco, interverranno per i saluti la Prof.ssa Gilda Cinnella, Direttore della Struttura Complessa Universitaria di Anestesia e Rianimazione, la Prof.ssa Lucia Mirabella, Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesiologia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, il Presidente del Rotaract Lucera Dott. Mario Forte e il Presidente del Circolo Unione Lucera Dott. Silvio Di Pasqua. Sono previste a seguire le relazioni della Prof. ssa Luigia Trabace, Coordinatore Nazionale Gruppo di lavoro di Tossicologia e Farmacologia di Genere dell’Università di Foggia, dei Dottori Nicoletta Di Francesco, Antonio Carrideo e Teodoro Di Foggia della Struttura Semplice Valenza Dipartimentale Medicina del Dolore del Policlinico Foggia e dei Medici in Formazione Specialistica Dottori Luigi Farina ed Elisa Zecchillo.

Circa 10 milioni di persone sono affette da dolore cronico, un dolore cioè che dura da più di tre mesi, e ben il 60% di questa popolazione è rappresentata dal sesso femminile. Patologie dolorose più frequenti nel sesso femminile sono la fibromialgia, l’artrosi e l’osteoporosi. Le donne sono spesso colpite da più condizioni dolorose concomitanti ed in questo entrano in gioco fattori genetici, ormonali, ma anche psicologici e socioculturali. La donna, infatti, nonostante sperimenti un dolore più intenso rispetto all’uomo ed abbia una minore tolleranza al dolore, spesso sottovaluta la sintomatologia per garantire il suo ruolo nella famiglia e nella società, tendendo a prendersi cura dei bisogni di salute degli altri, prima che dei suoi. I sintomi riferiti sono molto frequentemente trascurati, perché ricollegati a stati di ansia e depressione, mentre, invece, il dolore cronico ha importanti basi biologiche, verificate dalla ricerca scientifica.

L’approccio alla paziente con dolore cronico è sicuramente multimodale, ossia farmacologico ed interventistico mininvasivo, nel rispetto delle linee guida di trattamento, a seconda del tipo di dolore sperimentato.