Manfredonia, gli Scamu incontrano il Vescovo Moscone: «Un giorno speciale per la nostra famiglia»

MANFREDONIA (FOGGIA) — Un incontro che resterà impresso nella memoria degli Scamu, il gruppo che da anni si definisce «protettore dei sogni» e che, passo dopo passo, si è trasformato in una vera famiglia.

Oggi, presso la chiesa Santo Spirito di Manfredonia, i membri del gruppo sono stati accolti dal Vescovo Franco Moscone in un momento carico di emozione e significato.

Con grande attenzione e partecipazione, il Vescovo ha ascoltato il racconto di questa realtà locale: una storia fatta di sogni, esperienze condivise e un legame che si rafforza giorno dopo giorno.

«Il Vescovo ha riconosciuto l’anima e la passione che animano il nostro gruppo — raccontano gli Scamu — e ci ha incoraggiati a proseguire il nostro cammino con ancora più forza e unità».

Un incontro che, spiegano, ha riempito di nuova motivazione tutti i partecipanti, pronti a continuare la loro missione con entusiasmo rinnovato.

Il gruppo ha voluto infine ringraziare il presule per la fiducia dimostrata: «Grazie a Vescovo Franco Moscone per aver creduto in noi, e a tutti i cuori che rendono possibile questo cammino».