Monte Sant’Angelo celebra l’8 maggio: la storia millenaria dell’apparizione di San Michele sul Gargano

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) — L’8 maggio non è una data qualsiasi per il Gargano e per l’Italia intera: è il giorno in cui si celebra la prima apparizione di San Michele Arcangelo sul monte sacro di Monte Sant’Angelo, un evento che da oltre 1.500 anni alimenta una delle devozioni più radicate della cristianità.

Era il 490 d.C. quando, secondo la tradizione, il principe celeste apparve al vescovo Lorenzo Maiorano, indicando come sacra una grotta nascosta nel cuore della montagna.

Un luogo che, da allora, è diventato meta di pellegrinaggi senza fine, trasformandosi in quella che oggi è conosciuta come la “celeste basilica”, unico santuario non consacrato da mano umana, ma – secondo la leggenda – direttamente dall’Arcangelo.

La storia affonda le radici in un episodio singolare: Elvio Emanuele, signore del Monte Gargano, smarrisce il toro più bello della sua mandria.

L’animale viene ritrovato inaccessibile dentro una caverna.

Quando il padrone tenta di abbatterlo con una freccia, il colpo si ritorce contro di lui, ferendolo.

Sconcertato, si rivolge al vescovo Lorenzo, che indice tre giorni di preghiera e penitenza.

Al termine, l’Arcangelo Michele appare, proclamando la grotta come luogo sacro, promessa di perdono e grazia per chi vi si reca in preghiera.

Nonostante l’apparizione, la consacrazione ufficiale del luogo arriverà solo due anni dopo, nel 492, quando l’intercessione di Michele salva la città da un’invasione.

È a quel punto che il vescovo e i fedeli, su ordine di Papa Gelasio I, entrano nella grotta.

Secondo la leggenda, l’Arcangelo appare per la terza volta, dichiarando che non è necessaria alcuna consacrazione, essendo già stato lui stesso a santificare il luogo.

Un panno rosso con una croce di cristallo e l’impronta del piede di un bambino, ritrovati sull’altare naturale della grotta, vengono considerati il segno tangibile della presenza celeste.

Da lì prende il via la costruzione del santuario che oggi attira pellegrini da tutta Europa.

Fu l’8 maggio del 663 che i Longobardi, vittoriosi sui Saraceni grazie – si dice – all’intercessione di San Michele, istituirono ufficialmente questa data come festa del santo guerriero, diffondendo il culto in tutta la penisola.

Ancora oggi, Monte Sant’Angelo, patrimonio UNESCO, continua a essere un faro di fede e spiritualità, richiamando fedeli e turisti affascinati da una storia che unisce leggenda, devozione e arte millenaria.

