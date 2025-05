Open Day per la salute della donna: ecografie gratuite al seno il 9 maggio a Manfredonia

Una giornata interamente dedicata alla salute femminile si terrà venerdì 9 maggio presso il Centro Medico Diagnostico REMANFREDI di Manfredonia, in Largo Baselice 1. L’iniziativa, rivolta alle donne tra i 40 e i 69 anni, prevede l’offerta gratuita dell’ecografia mammaria, esame diagnostico fondamentale nella prevenzione del tumore al seno.

L’Open Day nasce con l’intento di avvicinare quante più persone possibili a percorsi di prevenzione e diagnosi precoce, rendendo la salute un impegno quotidiano e accessibile. Un’occasione per fermarsi, prendersi cura di sé, e promuovere una cultura della prevenzione come gesto concreto verso il proprio benessere.

Per favorire la partecipazione e offrire maggiori opportunità di accesso, per tutto il mese di maggio sarà possibile usufruire di pacchetti senologici a tariffa agevolata.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente il centro medico (ai numeri riportati nelle locandine).