San Giovanni Rotondo, SiAmo vigila sul futuro politico della città: “Noi ci siamo, con la schiena dritta”

Il movimento fondatore della maggioranza rompe il silenzio: “Lealtà, ma nessun compromesso sui principi. Saremo vigili su ogni sviluppo”

In un momento di delicato assestamento politico a San Giovanni Rotondo, il movimento SiAmo San Giovanni Rotondo torna a farsi sentire, scegliendo parole chiare e toni fermi per riaffermare la propria identità e il proprio ruolo all’interno del panorama amministrativo cittadino. Dopo mesi di discrezione e lavoro silenzioso, i referenti del gruppo, tra cui il politico Samuele Zichella, intervengono pubblicamente per mettere in chiaro la propria posizione all’indomani di un evidente cambiamento degli equilibri politici interni alla maggioranza che guida il Comune.

“Restiamo vigili”, si legge nella nota diffusa dal movimento, “alla finestra, pronti a valutare ogni scelta che verrà compiuta nell’interesse della città e dei suoi cittadini”. Una frase che suona tanto come monito quanto come apertura al dialogo, ma non priva di condizionalità. Il messaggio principale è chiaro: SiAmo non farà sconti a nessuno nel caso in cui si dovessero verificare scostamenti dai principi che hanno ispirato la nascita del progetto amministrativo.

Fondato nel solco di un rinnovamento politico che ha portato all’elezione dell’attuale sindaco poco più di un anno fa, SiAmo San Giovanni Rotondo rivendica un ruolo centrale nella costruzione di una nuova fase politica, improntata sulla partecipazione dei cittadini, sul rispetto delle regole e sulla trasparenza amministrativa. “Siamo stati tra i promotori di un progetto che aveva come bussola la legalità, il cambiamento e il senso di comunità”, sottolinea Zichella. “Non abbiamo mai chiesto nulla in cambio: nessun incarico, nessuna poltrona. Il nostro impegno è sempre stato disinteressato”.

Nel corso dell’ultimo anno, il movimento ha scelto un profilo basso, contribuendo in modo silenzioso ma costante al mantenimento della coesione politica e della stabilità dell’amministrazione comunale. Ora però qualcosa sembra essere cambiato. Le recenti dinamiche interne alla maggioranza e i segnali di tensione tra alcune forze politiche hanno spinto il gruppo a uscire dal silenzio, con un messaggio che parla di lealtà ma anche di fermezza.

“Non faremo mai mancare il nostro contributo costruttivo”, ribadiscono i membri di SiAmo, “ma qualora dovessero emergere comportamenti o scelte non in linea con i valori che ci guidano, ci riserveremo di valutare ogni azione, nel pieno rispetto delle istituzioni e delle regole democratiche”.

Un passaggio chiave, questo, che lascia intendere come il movimento non sia disposto ad accettare compromessi su temi fondamentali come l’etica pubblica, la trasparenza degli atti amministrativi e la coerenza politica. In altre parole, SiAmo San Giovanni Rotondo non si tirerà indietro nel caso in cui dovesse ritenere necessario prendere le distanze o riconsiderare il proprio sostegno all’attuale compagine.

A fare da collante a tutte le dichiarazioni è un richiamo costante alla fiducia dei cittadini. “È sacra”, afferma Zichella. “E va onorata con comportamenti coerenti, responsabili e trasparenti. Chi ha ricevuto un mandato dagli elettori deve rispondere, prima di tutto, alla coscienza civica della città”.

Il messaggio del movimento si chiude con una dichiarazione d’intenti che suona quasi come un giuramento civile: “Noi, come sempre, ci saremo. Con la schiena dritta”.

Una presa di posizione che potrebbe pesare nei prossimi mesi, soprattutto se la situazione politica a Palazzo di Città dovesse ulteriormente complicarsi. In un contesto dove gli equilibri sembrano farsi sempre più fragili, la voce di SiAmo si propone come ago della bilancia, richiamando tutti alla responsabilità e alla visione di lungo periodo.