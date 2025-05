Sversamento fognario a Manfredonia, la rabbia del Comandante Marasco (CIVILIS): “Uno scempio ambientale grave"

Mattinata di sdegno e allarme ambientale a Manfredonia. A pochi passi dalla storica sorgente “Acqua di Cristo”, nel rione Monticchio, si è verificato un preoccupante sversamento di liquami fognari in mare. L’intervento tempestivo del Comandante Nazionale Giuseppe Marasco del Corpo Volontari CIVILIS – Ispettori Ambientali Territoriali Ittici Forestali Zoofili – ha portato alla luce una situazione definita “indecorosa, indegna e gravissima per l’ambiente e il nostro territorio”.

La segnalazione è partita da una cittadina che ha contattato direttamente Marasco. Raggiunta la zona dell’accaduto, il Comandante ha immediatamente attivato la rete delle autorità competenti: ha allertato l’Acquedotto Pugliese, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, i Carabinieri Forestali, oltre a diversi rappresentanti della stampa locale, tra cui il giornalista Michele Apollonio, e l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Manfredonia, Francesco Schiavone.

La situazione rilevata sul posto ha destato forte preoccupazione: liquami fognari sversati direttamente in mare, in prossimità di una zona simbolo per la città, e in un’area dove l’impatto ambientale è particolarmente sensibile. I primi accertamenti indicano che il tronco fognario da cui proviene lo scarico risulta essere privato, ma collegato successivamente alla rete pubblica. Sono ora in corso le indagini per chiarire la provenienza esatta della tubazione, la presenza o meno di autorizzazioni e la responsabilità degli scarichi.

Intervistato dalla stampa presente, Marasco ha dichiarato: “Lo sversamento di liquami in mare è un’emergenza ambientale che non possiamo più tollerare. Le cause possono essere molteplici – guasti alla rete, sovraccarichi del sistema di depurazione, o scarichi abusivi – ma l’effetto è sempre lo stesso: un danno profondo per l’ecosistema marino del nostro Golfo di Manfredonia e un rischio concreto per la salute pubblica.”

Il Comandante ha inoltre ribadito l’importanza della vigilanza attiva da parte dei cittadini.