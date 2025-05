Tucson Angel Manfredonia, atto finale: domenica la sfida decisiva per la Serie C

Tutto in 40 minuti, tutto in una sera: domenica 11 maggio alle ore 19:00 al PalaDante di Manfredonia, la Tucson Angel Manfredonia giocherà Gara 3 delle Finals contro la Mens Sana Mesagne, per conquistare un posto in Serie C. È la sfida senza appello: chi vince sale di categoria, chi perde saluta il sogno.

C’erano due foggiani, un montanaro e un manipolo di sipontini: così potrebbe iniziare la favola sportiva della stagione 2024/2025 della squadra sipontina, pronta a scrivere il finale più bello davanti al proprio pubblico.

Serviranno determinazione, concentrazione e passione, gli stessi ingredienti che hanno portato la squadra fin qui. Ora più che mai è il momento di crederci, tutti insieme, per sostenere la Giuseppe Angel e coronare un sogno costruito con fatica, talento e cuore.

Appuntamento:

Domenica 11 maggio – ore 19:00

Tucson Angel Manfredonia vs Mens Sana Mesagne

PalaDante, Manfredonia

È l’ora della verità. Tutti presenti. Forza Angel!

Lo riporta Tucson Angel Manfredonia sulla propria Pagina Facebook.