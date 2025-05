Dal ministero 4 milioni per il Gargano: si punta sul turismo esperienziale

Il Ministero del Turismo ha stanziato 3,8 milioni di euro per rilanciare le aree montane della Puglia, inserendole tra le priorità del piano nazionale “Montagna Italia”. Si tratta di un contributo a fondo perduto, proveniente dai fondi PSC/FUNT, destinato a finanziare due progetti strategici nel segno della sostenibilità e dell’innovazione turistica: “Volo sui tesori del Gargano” e “Daunia Forest Bob”.

“Volo sui tesori del Gargano” mira a valorizzare le zone interne del promontorio garganico, attraverso la promozione di forme di turismo esperienziale capaci di destagionalizzare l’offerta e contrastare lo spopolamento. L’iniziativa punta su sport all’aria aperta, percorsi spirituali, cultura e gastronomia locale, coinvolgendo imprese, associazioni e partenariati territoriali. L’obiettivo è generare crescita economica duratura e inclusiva, soprattutto nelle aree più fragili.

Il secondo progetto, “Daunia Forest Bob”, prevede il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture del parco Daunia Avventura, in prossimità del Lago Pescara. Verranno migliorate le strutture ricettive e didattiche per rendere l’area sempre più accessibile a famiglie, scuole e turisti, valorizzando la forte vocazione naturalistica del territorio.

“La montagna italiana è un patrimonio prezioso da valorizzare”, ha dichiarato la ministra del Turismo Daniela Santanchè, che ha ribadito l’intenzione del governo di strutturare un sistema di finanziamenti stabile per favorire lo sviluppo locale. In questo processo sarà centrale il Tourism Digital Hub, la piattaforma digitale pensata per amplificare la visibilità e l’accessibilità delle iniziative turistiche.

Con questi progetti, il Gargano si propone come laboratorio di sviluppo sostenibile, un esempio di come i territori montani possano diventare motori di crescita e occupazione all’interno di una visione turistica più moderna, responsabile e connessa.

Lo riporta l’Immediato.net.