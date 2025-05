Un nuovo tentativo di furto è stato sventato nella notte in località Fonterosa, alle porte di Manfredonia, grazie all’intervento tempestivo delle pattuglie di vigilanza della Security Pool di Cerignola e al rapido coordinamento con la centrale operativa dell’istituto.

L’allarme è scattato in tarda serata, quando i sistemi di sicurezza installati nella zona hanno rilevato movimenti sospetti. La centrale ha immediatamente allertato le pattuglie in servizio, che si sono precipitate sul posto. I malviventi sono stati costretti ad abbandonare il tentativo e a darsi alla fuga, senza riuscire a portare via nulla.

Si tratta dell’ennesimo episodio registrato nella stessa area, presa sempre più di mira da bande organizzate. Anche in questa occasione, l’intervento coordinato tra tecnologia e presenza sul territorio ha fatto la differenza, evitando danni materiali e possibili escalation.

Le forze dell’ordine sono state informate e hanno avviato le indagini del caso. Gli investigatori stanno vagliando le immagini di videosorveglianza per cercare di identificare i responsabili.