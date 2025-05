VIESTE (FOGGIA) — La comunità ecclesiale del Gargano accoglie con gioia l’elezione di Papa Leone XIV.

A esprimere il saluto e l’augurio della Chiesa locale è stato l’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, che ha inviato al nuovo Pontefice un messaggio carico di significato simbolico e di affetto.

«Per noi del Gargano l’8 maggio, data della Sua elezione, è la solennità dell’Arcangelo Michele, protettore della Chiesa e dell’umanità», ha ricordato l’arcivescovo, sottolineando il legame profondo tra la tradizione garganica e la figura dell’Arcangelo.

«Con autentica gioia evangelica — ha aggiunto Moscone — Le assicuriamo la nostra costante preghiera a San Michele per il Suo pontificato, affinché possa essere autentica apertura di ponti e costruttore di una pace disarmata e umile».

Nel messaggio, l’arcivescovo richiama anche la figura di San Pio da Pietrelcina, la cui memoria e opere sono custodite nella diocesi.

«A San Pio ricorriamo per ricordare che la misericordia è l’azione di Dio in Cristo e la porta per un cammino di autentica sinodalità», ha sottolineato.

Non è mancato, infine, l’invito ufficiale al Papa per una visita in diocesi.

«Sono al corrente che aveva intenzione di essere presente in Gargano il prossimo 14 settembre: Le rinnovo con umiltà l’invito di vero cuore», ha scritto Moscone, chiedendo la benedizione papale sulla sua comunità.

Il messaggio è stato firmato a Vieste il 9 maggio, nella solennità della Madonna di Merino, patrona della città.