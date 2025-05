Manfredonia. Bilancio. In corso il Consiglio Comunale di Manfredonia (SEGUI LA DIRETTA VIDEO)

In corso il consiglio comunale a Manfredonia. L’assise si è riunita nella sala consiliare di Palazzo San Domenico, in sessione ordinaria, per discutere e approvare il Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2024, con i relativi allegati.

La convocazione, firmata dal presidente del Consiglio Comunale, Michele Iacoviello, avviene nel rispetto degli articoli 12 e 21 dello Statuto Comunale e degli articoli 33, 34, 35, 36, 37 e 39 del Regolamento del Consiglio.

L’approvazione del rendiconto rappresenta un passaggio cruciale per la verifica della gestione finanziaria dell’ente e sarà al centro dei lavori dell’aula.