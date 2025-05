Manfredonia (Foggia) — Stop agli allarmismi e alle semplificazioni. Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, interviene sulla polemica riguardante la tratta ferroviaria Manfredonia-Foggia, precisando che «nessuno vuole sopprimere il collegamento ferroviario» e che l’amministrazione è impegnata a modernizzare le infrastrutture cittadine.

La querelle è esplosa dopo l’avvio di una raccolta firme contro quella che è stata percepita come una chiusura definitiva della tratta.

Ma il primo cittadino chiarisce: «Dal 2016 il collegamento ferroviario non è operativo tutto l’anno, ma solo nei mesi estivi, perché considerato da RFI non produttivo.

Non c’erano abbastanza utenti da giustificare il servizio».

Il progetto in campo prevede invece un cambio di passo: la dismissione dei binari tra Manfredonia Ovest e la città, per fare spazio a un sistema di trasporto più moderno e funzionale, il Bus Rapid Transit (BRT), che collegherà in modo efficiente Manfredonia Ovest con il centro cittadino.

Un’operazione che, secondo La Marca, permetterà anche di valorizzare il patrimonio archeologico di Siponto e riaprire la città verso il mare.

Il piano ha già trovato copertura economica nei fondi di coesione 2021-2027, con un finanziamento complessivo di 31,5 milioni di euro: 28,5 destinati alla riattivazione della tratta tra la stazione Frattarolo e il porto Alti Fondali, e 3 milioni per la dismissione dei binari cittadini e l’introduzione del nuovo sistema BRT.

«Da qui – spiega La Marca – è partita una raccolta firme che però, basandosi su informazioni imprecise, ha generato confusione.

La ferrovia Foggia-Manfredonia non verrà cancellata. Si parla solo del tratto urbano tra Manfredonia Ovest e il centro».

Anche la recente mozione presentata in consiglio comunale sul ripristino della linea ferroviaria è stata, secondo il sindaco, «troppo generica e ambigua», rischiando di alimentare ulteriori strumentalizzazioni.

La maggioranza ha quindi chiesto di ritirarla, non per sottrarsi al confronto, ma per approfondire il tema insieme agli altri attori coinvolti: Regione Puglia e Rete Ferroviaria Italiana.

«Nessuno ha mai negato il valore del trasporto ferroviario né il diritto alla mobilità», conclude La Marca.

«Ma la volontà politica dell’amministrazione è chiara: vogliamo investire su infrastrutture moderne, efficienti e funzionali, per uno sviluppo urbano, economico e sociale coerente e sostenibile.

Siamo pronti al confronto, ma basato su dati concreti, non su campagne fondate su premesse inesatte».