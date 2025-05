Grinta, coraggio e determinazione non sono più slogan da social, ma l’unico carburante possibile per un Manfredonia chiamato all’impresa nei playout contro l’Ugento. Dopo una stagione piena di difficoltà, i biancazzurri si giocano tutto in una sfida da dentro o fuori per restare in Serie D.

Sedici punti raccolti nelle ultime dieci giornate avevano fatto sperare in una rimonta, ma la sconfitta decisiva contro il Martina ha relegato la squadra al quindicesimo posto con 35 punti. Una posizione che costringe il Manfredonia a giocarsi la permanenza in categoria in trasferta, contro un Ugento che avrà due risultati su tre a disposizione nei 120 minuti. Per gli uomini di mister Cinque l’unica via è la vittoria, senza alternative.

A complicare il quadro, anche l’assenza pesante del centrocampista Montinaro, espulso nell’ultima gara di campionato. Il tecnico dovrà reinventare la linea mediana per affrontare un match che non concede appelli.

Sugli spalti del “Comunale” di Ugento saranno presenti 80 tifosi biancazzurri, pronti a sostenere la squadra in un’impresa che ha anche un conto aperto con la statistica: in stagione, il Manfredonia non è mai riuscito a battere l’Ugento.

Una vittoria significherebbe salvezza e riscatto. Una sconfitta, la caduta nell’Eccellenza. Ora serve solo una prova di carattere.

