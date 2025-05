Manfredonia. Opere di Urbanizzazione CA4: il Consorzio si impegna a sostenere i costi dell'esproprio

Il Consiglio Comunale di Manfredonia, con deliberazione n. 72 del 7 luglio 2004, ha adottato il Piano Generale di Lottizzazione (PGL) per il comparto edificatorio CA4. Successivamente, il 6 dicembre 2004, con deliberazione n. 121, il Piano è stato approvato definitivamente, dichiarando ai sensi dell’art. 15 della L.R. 6/79 (modificato dall’art. 37 della L.R. 56/80) la pubblica utilità delle opere previste, con effetto espropriativo.

Il Piano Generale di Lottizzazione CA4 è stato formalmente autorizzato dal Comune di Manfredonia tramite la convenzione urbanistica stipulata il 6 marzo 2006 con la maggioranza dei proprietari terrieri, costituiti nel “Consorzio CA4”. Tale convenzione prevedeva anche la possibilità di esproprio dei terreni di proprietà dei non aderenti al consorzio, destinati a strade e spazi pubblici, che, una volta espropriati, sarebbero rimasti di proprietà comunale.

A seguito della firma dell’accordo bonario tra il Comune di Manfredonia e il Consorzio CA4 il 15 ottobre 2021, il Consorzio si è impegnato a completare le opere di urbanizzazione primaria del comparto CA4. Un permesso di costruire (n. 41/2021) è stato rilasciato il 17 novembre 2021, ma le opere non sono ancora state completate, nonostante fossero previste alcune espropriazioni di terreni privati per la viabilità del quartiere.

Nel 2023, il presidente del Consorzio CA4 ha richiesto formalmente al Comune di Manfredonia il conferimento della delega per l’esproprio delle aree, al fine di completare la viabilità. Tuttavia, dopo oltre dieci anni dalla prima adozione del Piano, non è più possibile avviare la procedura di esproprio, in quanto gli effetti della pubblica utilità delle opere previste sono decaduti.

Nonostante ciò, il Consiglio Comunale ha riconosciuto che sussistono i presupposti per riapprovare, ai fini espropriativi, il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria del comparto CA4. Pertanto, il Consiglio ha deliberato l’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Il progetto esecutivo comprende una serie di elaborati, tra cui la planimetria generale per la rete delle telecomunicazioni, la planimetria di viabilità, i profili longitudinali delle strade, i parcheggi pubblici, la pista ciclabile, la fogna bianca, e il piano di pubblica illuminazione, tra gli altri. Tale intervento, previa acquisizione al patrimonio comunale, prevede la trasformazione di aree private in spazi pubblici, quali il verde pubblico e la viabilità.

In base alla normativa vigente, le opere di urbanizzazione primaria, tra cui viabilità e spazi pubblici, devono essere acquisite al patrimonio pubblico, anche se realizzate dal proprietario del terreno, in quanto queste vengono considerate opere di pubblica utilità. Pertanto, il Consiglio ha ritenuto necessario riapprovare il progetto e riaffermare il vincolo espropriativo per le aree destinate a viabilità e verde pubblico.

Un altro aspetto importante della delibera riguarda il fatto che il Consorzio CA4 si è impegnato, con nota del 6 febbraio 2025, a sostenere completamente i costi legati all’esproprio, comprese le indennità e gli oneri collegati, manlevando il Comune da qualsiasi richiesta di indennizzo. Questo significa che il bilancio comunale non sarà gravato da oneri economici derivanti dall’esproprio.

Il Consiglio Comunale ha deliberato anche che, ai sensi della normativa regionale, l’approvazione del progetto esecutivo costituisce l’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo espropriativo e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Chiunque, entro 15 giorni dalla pubblicazione della delibera, potrà presentare osservazioni, che saranno esaminate dal Consiglio per la decisione finale.

Con questa delibera, il Consiglio Comunale ha dato mandato al Dirigente del 6° Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile per avviare gli adempimenti successivi, tra cui la conclusione del procedimento espropriativo e l’attuazione delle opere di urbanizzazione.

Il Consiglio, infine, ha deciso di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, permettendo così la rapida attuazione del piano e il completamento delle opere di urbanizzazione nel comparto CA4, senza oneri per il bilancio comunale, ma con l’impegno economico da parte del Consorzio.

La votazione finale ha visto l’approvazione da parte della maggioranza dei consiglieri, con 15 favorevoli e 9 contrari, tra cui alcuni esponenti dell’opposizione.

A cura di Michele Solatia.