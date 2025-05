Manfredonia: pubblicato l'avviso per la selezione di un dirigente tecnico a tempo determinato

Il Comune di Manfredonia ha ufficialmente aperto le porte a una nuova selezione pubblica per la copertura di un posto di Dirigente Tecnico, un incarico a tempo determinato della durata di tre anni. L’ente ha approvato il relativo avviso con determinazione n. 833 del 08 maggio 2025, adottato dal Dirigente del Settore I – Risorse Umane e Sviluppo Economico, Tommaso Gioieni.

Questa selezione rientra nell’ambito della pianificazione per il potenziamento della dirigenza comunale, prevista nel Piano dei fabbisogni del personale triennale 2024-2026, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 62 del 9 dicembre 2024. Il piano ha infatti previsto l’assunzione di un dirigente tecnico per rafforzare l’organico, in linea con le direttive legislative in materia di enti locali.

La decisione di procedere con un incarico dirigenziale esterno si è resa necessaria dopo che, lo scorso 28 aprile 2025, con determinazione dirigenziale n. 765, è stata dichiarata conclusa la procedura di interpello interna, con esito negativo, rivolta ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Manfredonia. Questo esito ha spinto l’amministrazione a ricorrere alla selezione esterna, in ottemperanza alle normative che regolano l’assunzione di dirigenti nei comuni, come previsto dal Decreto Legislativo n. 267 del 2000, il cosiddetto Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).

La selezione è finalizzata a individuare un professionista altamente qualificato, con comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nel settore tecnico. I candidati dovranno presentare una domanda esclusivamente tramite il “Portale Unico del Reclutamento” (InPA), e devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal regolamento comunale per l’accesso agli impieghi. In particolare, devono dimostrare una preparazione professionale in relazione al ruolo da ricoprire e una solida esperienza nella gestione di ambiti organizzativi e gestionali.

Il processo di selezione prevede una valutazione comparativa basata sull’esame dei curricula e un colloquio con una commissione apposita, incaricata di verificare la competenza, la sensibilità manageriale e la capacità di gestione organizzativa e professionale dei candidati. La commissione si esprimerà in termini di idoneità, ma non redigerà una graduatoria di merito. Al termine della selezione, sarà il Sindaco a scegliere, in modo insindacabile, il candidato ritenuto più adatto al conferimento dell’incarico dirigenziale, con atto motivato.

La procedura di selezione

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, esclusivamente per via telematica. Il colloquio avrà un focus su diversi aspetti cruciali per il ruolo di dirigente tecnico, tra cui la visione e interpretazione del ruolo dirigenziale, l’orientamento all’innovazione organizzativa, la gestione delle risorse, e la capacità di relazionarsi con l’utenza. In particolare, il colloquio intende valutare la preparazione e la competenza tecnica dei candidati, nonché la loro attitudine a guidare l’amministrazione verso il miglioramento delle infrastrutture e delle politiche pubbliche.

Durata e compenso dell’Incarico

L’incarico di dirigente tecnico avrà una durata di tre anni e sarà conferito con contratto di diritto privato. Il compenso, che sarà definito in base alla normativa vigente, si aggirerà intorno ai 30.000 euro, con ulteriori spese per l’impegno di risorse umane e materiali, come indicato nella previsione di spesa del bilancio 2025-2027. La procedura selettiva è dunque finalizzata a selezionare il miglior profilo professionale, ma è anche vincolata alla compatibilità economica delle risorse comunali.

Il conferimento dell’incarico avverrà seguendo le modalità previste dalla legge, in particolare il TUEL, che stabilisce che l’incarico a tempo determinato non possa eccedere il mandato elettivo del Sindaco. Questo limite temporale garantisce che l’incarico dirigenziale sia coerente con la durata del mandato amministrativo, permettendo al dirigente di operare in un periodo sufficientemente lungo da raggiungere risultati concreti e misurabili.

Il Comune di Manfredonia ha già provveduto a pubblicare l’avviso di selezione sia sul portale InPA, dedicato alla pubblica amministrazione, sia nella sezione “bandi di concorso” del sito istituzionale. La pubblicazione dell’avviso segue le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, come stabilito dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013, che impone la massima visibilità delle procedure selettive.

A cura di Michele Solatia.