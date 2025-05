Manfredonia, scoperte quattro auto rubate e smontate: blitz degli ispettori ambientali e della polizia

MANFREDONIA (FOGGIA) — Quattro carcasse di auto rubate e già cannibalizzate sono state scoperte nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 69, nei pressi della frazione Fonterosa, sotto il ponte del torrente Carapelle.

A fare la scoperta sono stati gli Ispettori Ambientali Territoriali del Corpo Volontari CIVILIS, guidati dal generale Giuseppe Marasco, durante un controllo del territorio.

Allertate le forze dell’ordine, sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri del Radiomobile e la Polizia Locale di Manfredonia, che hanno avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili dei reati.

Le quattro carcasse sono state poi rimosse dai carri attrezzi della custodia giudiziaria Manzella, evitando il rischio di incendi e ulteriori danni ambientali.

«Le Autorità di polizia giudiziaria fanno il possibile, spesso anche più del dovuto, ma il problema resta la carenza di personale operativo sul territorio», ha sottolineato Marasco, che ha lanciato un appello al Governo centrale e locale: «Servono rinforzi al Commissariato, ai Carabinieri, alla Polizia Locale e soprattutto ai Carabinieri Forestali.

In un territorio vasto come quello di Manfredonia non possono esserci solo due unità: ne servirebbero almeno sei».

Intanto le indagini proseguono per individuare la rete dietro i furti e lo smontaggio dei veicoli.