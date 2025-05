Il Sindaco di Manfredonia, dott. Domenico La Marca, ha emesso un’ordinanza che dispone il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare antistante l’area “Lido Acqua di Cristo” a seguito di un sversamento di reflui fognari segnalato dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia. L’evento, avvenuto il 8 maggio 2025, ha spinto le autorità competenti a intervenire con urgenza al fine di tutelare la salute pubblica.

La comunicazione ufficiale, firmata dal Capo Servizio Operativo della Capitaneria di Porto, Francesco Petrunelli, e dal G.M. Raffaele Cinque, ha allertato l’amministrazione comunale riguardo al pericolo per la balneazione in un tratto di mare di circa 747 metri, situato nel litorale di Manfredonia. Il divieto riguarda un’area identificata con il numero di identificazione europeo IT016071029033 e IT016071029006, già presente nel registro delle aree di balneazione della Regione Puglia.

In base al Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche, e facendo riferimento agli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il Sindaco ha deciso di adottare misure precauzionali per evitare il peggioramento della situazione e proteggere la salute dei cittadini. Il tratto di mare resterà inagibile temporaneamente fino a nuove disposizioni.

L’ordinanza prevede che l’Ufficio Tecnico – Settore Manutenzioni provveda all’affissione di cartelli di divieto di balneazione in corrispondenza del tratto interessato, per avvertire i cittadini del rischio sanitario e garantire la sicurezza in zona. Inoltre, le forze di polizia locali, tra cui la Capitaneria di Porto e la Polizia Municipale, sono incaricate di vigilare sull’osservanza del provvedimento, con l’avvertenza che i trasgressori saranno puniti ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale.

Il provvedimento non esclude l’applicazione di sanzioni amministrative più gravi per chi non rispetta il divieto, in conformità con le leggi vigenti. Inoltre, chi intende contestare l’ordinanza potrà presentare ricorso giurisdizionale al TAR per la Puglia – Sezione di Bari entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

L’ordinanza è stata notificata a tutte le autorità competenti, tra cui la Prefettura di Foggia, la Capitaneria di Porto di Manfredonia, la Regione Puglia, l’ASL Foggia e l’ARPA Puglia DAP Foggia, al fine di garantire una tempestiva gestione e monitoraggio della situazione.

Il Comune di Manfredonia invita tutti i cittadini e i turisti a rispettare le disposizioni, al fine di tutelare la salute pubblica e prevenire rischi per la sicurezza dei bagnanti.