Il weekend che sta per iniziare sul Gargano si preannuncia all’insegna di un clima prevalentemente stabile e soleggiato, con qualche possibile variazione nelle giornate di domenica e lunedì. Di seguito, le previsioni dettagliate per il periodo da sabato 10 maggio a lunedì 12 maggio 2025.

Sabato 10 maggio 2025

Condizioni meteo: Cielo in prevalenza sereno o parzialmente nuvoloso, con ampie schiarite. Nubi sparse potrebbero alternarsi a momenti di sole.

Temperature: Le minime si aggireranno intorno ai 15°C, mentre le massime raggiungeranno i 23°C, mantenendo un clima mite.

Venti: I venti saranno deboli o moderati da nord-ovest, con raffiche che potranno toccare i 28 km/h.

Precipitazioni: Nessuna previsione di pioggia.

Note: Una giornata ideale per escursioni e attività all’aperto, con condizioni favorevoli per chi intende visitare il Parco Nazionale del Gargano.

Domenica 11 maggio 2025

Condizioni meteo: Ancora cielo parzialmente nuvoloso, con possibile formazione di nuvolosità sparsa nel pomeriggio, ma senza fenomeni significativi.

Temperature: Le minime si attesteranno sui 15°C, con massime intorno ai 21°C, risultando comunque un giorno mite e gradevole.

Venti: I venti rimarranno deboli, prevalentemente da nord-ovest, con raffiche che non supereranno i 28 km/h.

Precipitazioni: Assenti anche in questa giornata.

Note: La giornata sarà favorevole per attività all’aperto come trekking o passeggiate in montagna, con un clima stabile e senza particolari disagi.

Lunedì 12 maggio 2025

Condizioni meteo: La nuvolosità aumenterà nel corso della giornata, con possibilità di brevi rovesci o piogge sparse nelle ore serali.

Temperature: Le minime saranno di circa 16°C, mentre le massime si fermeranno sui 21°C, mantenendo un clima temperato.

Venti: I venti saranno deboli/moderati da nord-ovest, con raffiche che non supereranno i 28 km/h.

Precipitazioni: Possibili brevi rovesci, in particolare a partire dalle ore pomeridiane e serali.

Note: È consigliabile portare con sé un impermeabile o un ombrello, poiché si prevede una maggiore instabilità atmosferica.

Tendenze generali

Il periodo compreso tra sabato e domenica vedrà prevalere il bel tempo, con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni o parzialmente nuvolosi. Lunedì, invece, una lieve instabilità atmosferica potrebbe portare a un aumento della nuvolosità, con qualche rovescio possibile in serata.

In generale, si prevede un fine settimana favorevole a tutte le attività all’aperto, specialmente nella giornata di sabato, mentre lunedì potrebbero essere necessarie precauzioni per l’aumento delle nuvole e dei fenomeni di instabilità.

Si consiglia di consultare i bollettini meteo aggiornati per eventuali variazioni dell’ultimo minuto, in quanto le previsioni potrebbero subire modifiche a causa di cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche.

Per ulteriori aggiornamenti, si rimanda ai principali portali meteo locali e nazionali