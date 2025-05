Ritmica: a Lignano più di 1500 farfalle in volo

A passo di musica con tutti gli attrezzi della ginnastica ritmica. Il Palasport Bella Italia di Lignano Sabbiadoro è pronto ad aprire i battenti alla “settimana ritmica” del Campionato nazionale Csi di ginnastica. Saranno elette oltre duecento campionesse, per ogni categoria e livello, nell’individuale, nelle coppie e nelle prove a squadre. Dinnanzi ad una attenta giuria qualificata il sottofondo musicale ad ogni performance scandirà il ritmo dell’ordine di lavoro. Diversi i programmi tecnici previsti nelle varie giornate. Protagonisti, sempre assieme alla musica, gli “attrezzi del mestiere”: dalla palla al nastro, dalla fune ai cerchi, e ancora le clavette ed il corpo libero.

In gara, da lunedì si alterneranno 1591 ginnaste, con body di 72 società sportive ciessine, in rappresentanza di 31 Comitati e di 11 regioni italiane. Quasi mille le finaliste in pedana in rappresentanza della Lombardia (solo Milano ha 531 iscritti, tra cui tre maschietti) e della Emilia Romagna che sfilerà in Friuli con 440 body, portacolori di ben 9 comitati (Reggio Emilia, Faenza, Modena, Bologna, Carpi, Ferrara, Piacenza Ravenna ed Imola).

Dal 12 al 18 maggio tutto il fascino della ritmica sarà esternato nei 1.740 esercizi in programma. Difficoltà, esecuzione e composizione faranno come al solito la differenza in una gara, suddivisa nelle giornate tra i vari livelli e le diverse categorie (Allieve, Ragazze e Tigrotte le più rappresentate). Significativo il dato giovanile di questo concorso nazionale: in gara infatti il 72% delle finaliste avrà meno di 14 anni e quasi in ciascuna categoria sono iscritte delle atlete special. Si comincerà lunedì 12 maggio al mattino con Squadre Esordienti Small per finire domenica 18 maggio al mattino con gli esercizi delle Senior super e advanced e Master large.