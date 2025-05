San Giovanni Rotondo si prepara a diventare una città cardioprotetta, grazie a un progetto ambizioso promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo locale. Sabato 10 maggio alle ore 17:00, presso la sede del Comando della Polizia Locale, si svolgerà la cerimonia ufficiale di consegna dei defibrillatori, strumenti fondamentali per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.

Una rete salvavita capillare

I defibrillatori saranno posizionati in punti strategici della città, vicino a luoghi pubblici frequentati da cittadini e turisti. L’obiettivo è ridurre drasticamente i tempi di intervento nelle situazioni di emergenza cardiaca, dove anche un solo minuto può fare la differenza tra la vita e la morte. Il Comune, oltre all’installazione degli apparecchi, ha promosso attività formative gratuite per preparare il personale all’utilizzo corretto dei dispositivi.

Formazione estesa anche ai dipendenti comunali

Nei giorni scorsi si è tenuto un corso gratuito di Basic Life Support (BLS), riservato ai dipendenti del Comune, organizzato da I.R.C. Council e Hermes. Questo percorso ha permesso di fornire competenze salvavita anche a personale non sanitario, creando una rete diffusa di cittadini pronti a intervenire in caso di emergenza.

Una mappa operativa per la Protezione Civile

Il progetto prevede anche la creazione di una mappa dettagliata dei defibrillatori installati, che sarà condivisa con la Protezione Civile. Questo strumento renderà ancora più efficace la gestione degli interventi, migliorando la prontezza operativa del sistema locale di emergenza.

Le istituzioni al fianco dei cittadini

Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Filippo Barbano, il presidente della BCC Giuseppe Palladino e l’assessora alle Politiche Sociali Stefania Siccardi. “Dotare la città di defibrillatori è un atto di responsabilità verso la comunità – ha dichiarato Barbano –. Un intervento immediato può salvare vite o evitare conseguenze irreversibili. Ringrazio la Banca per il sostegno e la sensibilità dimostrata”.

Un progetto che dimostra come prevenzione, formazione e collaborazione tra istituzioni e cittadini possano rendere una comunità più sicura, attenta e preparata ad affrontare le emergenze.

Lo riporta l’immediato.net.