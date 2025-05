Serie A, penultima giornata decisiva: tutti in campo il 18 maggio

La 37ª giornata di Serie A sarà giocata domenica 18 maggio 2025, ma non tutte le partite avranno lo stesso orario d’inizio. La Lega ha infatti confermato la distribuzione parziale del programma, specificando che le gare con squadre in corsa per obiettivi comuni – come scudetto, qualificazione europea o salvezza – si disputeranno in contemporanea, anche se in fasce orarie diverse.

Inter e Napoli, impegnate nella volata scudetto, giocheranno in contemporanea contro Lazio e Parma. Lo stesso vale per chi lotta per i posti in Europa e per restare in Serie A.

Possibili anticipi al sabato

Sono state previste due eccezioni legate all’andamento della 36ª giornata:

Genoa-Atalanta potrebbe essere anticipata a sabato 17 maggio alle 20:45 , se i bergamaschi avranno già conquistato aritmeticamente l’accesso alla prossima Champions League .

potrebbe essere , se i bergamaschi avranno già conquistato aritmeticamente l’accesso alla prossima . Hellas Verona-Como potrebbe invece essere anticipata alle 18:00 dello stesso sabato, qualora il Verona non fosse più coinvolto nella lotta salvezza. Il Como è già salvo, mentre il Verona potrebbe conquistare la permanenza già al turno precedente.

Le partite della 37ª giornata (orari da definire)

Cagliari – Venezia

Fiorentina – Bologna

Genoa – Atalanta

Hellas Verona – Como

Inter – Lazio

Juventus – Udinese

Lecce – Torino

Monza – Empoli

Parma – Napoli

Roma – Milan

Una giornata chiave per i verdetti finali del campionato, che verrà strutturata in modo da garantire massima equità competitiva. Gli orari ufficiali saranno comunicati nei prossimi giorni.

