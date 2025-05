CERIGNOLA (FOGGIA) – La Corte d’Assise di Foggia ha condannato all’ergastolo Giuseppe Rendina, 47 anni, di Trinitapoli, riconosciuto colpevole del duplice omicidio di Gerardo e Pasquale Davide Cirillo, padre e figlio di 58 e 27 anni.

I due furono uccisi a colpi di pistola il 31 luglio 2021 nelle campagne di Cerignola, in provincia di Foggia.

I giudici hanno accolto in pieno la richiesta avanzata dalla Procura, infliggendo a Rendina anche un anno di isolamento diurno.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alla base del delitto ci sarebbe stato un debito di circa 20mila euro che l’imputato aveva contratto con le vittime e che queste stavano cercando di recuperare.

I corpi senza vita di Gerardo e Pasquale Cirillo furono ritrovati il giorno seguente, nascosti sotto teli agricoli e coperti con tubi per l’irrigazione, in un tentativo maldestro di occultamento.

Per Rendina questa non è l’unica accusa pendente: è infatti in attesa di giudizio anche per l’omicidio di Giuseppe Ciòciola, un agricoltore ucciso pochi mesi prima in un terreno nei pressi di Zapponeta.

