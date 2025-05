Cerignola, medico sorpreso a dormire in pronto soccorso: "Hanno tentato di avvelenarmi"

Cerignola (Foggia) — È bufera sull’ospedale di Cerignola dopo che il dottor Francesco Paolo Palma è stato filmato mentre dormiva in pronto soccorso durante il turno di notte.

Le immagini, registrate il 1° maggio da un paziente con il cellulare, mostrano il medico appisolato su una poltrona nella sala riservata ai “codici rossi”, mentre in astanteria c’erano pazienti in attesa di cure.

A denunciarlo sono stati gli stessi colleghi, facendo scattare l’intervento dell’Ordine dei medici di Foggia.

«Servono accertamenti urgenti», ha dichiarato il presidente Pierluigi De Paolis, che ha sollecitato il direttore generale dell’Asl, Antonio Nigri, a fare chiarezza. Intanto, secondo fonti familiari, il dottor Palma è stato sospeso in attesa dell’esito della visita del medico competente.

Ma il medico respinge le accuse e parla di un complotto: «Ho sporto denuncia in Procura per tentato avvelenamento — sostiene —. Credo che qualcuno abbia messo ansiolitici, forse Valium, nel mio cibo o nelle bevande. Non ho mai avuto episodi simili in tutta la mia carriera».

Palma, noto per i suoi turni fiume in vari pronto soccorso della provincia, respinge anche le critiche su presunte ore di lavoro eccessive — si parla di picchi fino a 400 ore al mese e stipendi superiori ai 12 mila euro — liquidandole come «invidia».

«Ho sempre lavorato sodo, nonostante una cardiomiopatia dilatativa che mi costringe a portare un defibrillatore. Non posso uscire in ambulanza, ma sono operativo in reparto», sottolinea.

Alla domanda se dietro le accuse ci sia un regolamento di conti interno, Palma non esclude l’ipotesi: «Sono stato osteggiato forse per i risultati ottenuti, o per qualcosa che ha dato fastidio a qualcuno.

Ho tre lauree e una quarta in arrivo. Ma ormai sono stanco, per fortuna andrò presto in pensione».

