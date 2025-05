Daria Cascarano neo coordinatrice di Fratelli d'Italia Foggia

Daria Cascarano è la neo coordinatrice di Fratelli d’Italia Foggia all’esito del congresso cittadino svoltosi ieri nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte. Hanno votato 590 degli 818 iscritti al partito, pari al 72%. Daria Cascarano ha ottenuto 338 voti, pari al 57%, mentre Mario Giampietro 245, pari al 43%. Il congresso dei meloniani è stato presieduto dal capogruppo FdI alla Regione Puglia, Renato Perrini, coadiuvato dal segretario del congresso, il consigliere regionale Tommaso Scatigna. Nel corso dell’ampio e articolato dibattito congressuale sono intervenuti, inoltre, la Senatrice Annamaria Fallucchi, l’Onorevole Giandonato La Salandra, gli eurodeputati Francesco Ventola e Michele Picaro e la consigliera regionale Tonia Spina.

“Una bellissima giornata di Politica e di esercizio di democrazia – commenta il presidente provinciale di Fratelli d’Italia – Giannicola De Leonardis – vissuta con spirito di militanza che ha dato vita a un confronto e a un dibattito costruttivo sui programmi di un partito che sempre più sta radicandosi su tutto il territorio di Capitanata. Fratelli d’Italia è il partito dove tutti possono e devono esprimersi, il luogo in cui nessuno è escluso ma dove ognuno è chiamato a partecipare in modo stimolante per concorrere alla costante crescita del primo partito italiano. Esprimo le mie congratulazioni e auguri di buon lavoro a Daria Cascarano e ringrazio sia lei che Mario Giampietro per lo spirito costruttivo con cui si sono confrontati nel congresso. Ora continuiamo a darci da fare”, conclude.