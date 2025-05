FOGGIA – Quasi quattro milioni di euro in arrivo in Puglia per valorizzare le sue aree collinari e montane.

A sbloccare il finanziamento è il Ministero del Turismo nell’ambito del progetto «Montagna Italia», con l’obiettivo di potenziare il turismo sostenibile nelle zone meno conosciute della regione, tra Daunia e Gargano.

«La Puglia ha già dimostrato di saper vincere puntando sulla qualità più che sulla quantità» ha commentato il ministro Daniela Santanchè, sottolineando come questo investimento voglia offrire nuove opportunità alle comunità locali, contrastando lo spopolamento e ampliando l’offerta turistica oltre la tradizionale stagione estiva.

I fondi, pari a 3,8 milioni di euro, sono stati destinati a due progetti chiave: «Volo sui tesori del Gargano», che punta a creare percorsi turistici sostenibili nelle aree interne del promontorio, e «Daunia Forest Bob», che prevede il potenziamento delle strutture ricreative e didattiche del parco Daunia Avventura, nella zona del Lago Pescara.

Il finanziamento, erogato come contributo a fondo perduto, andrà a sostenere attività imprenditoriali e iniziative in rete tra soggetti pubblici e privati, con un’attenzione particolare alla promozione dei prodotti tipici e del turismo esperienziale.

«Investire nella montagna significa raccontare la Puglia da un’altra prospettiva, valorizzando le sue bellezze naturali e culturali» ha aggiunto Santanchè.

«Puntiamo su un turismo che attragga visitatori tutto l’anno, creando nuove opportunità economiche e occupazionali nelle comunità locali».

