Devastato il vigneto dell'Avv. Eugenio Bellino, presidente di Orta Nova Libera

ORTA NOVA (FOGGIA) — “L’associazione culturale e di impegno socio-politico Orta Nova Libera denuncia con forza l’ennesimo vile atto intimidatorio ai danni del suo presidente, l’Avv. Eugenio Bellino.

Nella notte, ignoti hanno devastato dolosamente diverse piante di vite in piena vegetazione e danneggiato gravemente i pali strutturali presso la sua proprietà agricola.

Non è la prima volta che Bellino subisce simili aggressioni, che ormai non possiamo non definire chiaramente per quello che sono: tentativi intimidatori orchestrati per silenziare chi si oppone apertamente ai legami oscuri che soffocano il nostro territorio.

A peggiorare il quadro, segnaliamo con preoccupazione la presenza sui social di post e commenti offensivi e denigratori, pubblicati da soggetti già noti alle forze dell’ordine, che sbeffeggiano il nostro operato e alimentano un clima d’odio.

Nel silenzio assordante della politica e delle istituzioni, chi prova ad alzare la testa continua a essere colpito.

Ad Orta Nova, troppo spesso, questa brutale normalità viene accettata o minimizzata. Ma Orta Nova Libera ribadisce con determinazione: non ci sarà intimidazione capace di fermare il nostro impegno.

Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza all’Avv. Bellino e alla sua famiglia. Rivendichiamo, oggi più che mai, il nostro impegno nel processo di liberazione di Orta Nova da quel legame infernale tra mafia, politica e pezzi deviati della società ortese.

Con più forza e più coraggio, andremo avanti”.

Il Consiglio Direttivo di Orta Nova Libera