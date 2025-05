Fedez sfoggia gli occhiali più cari al mondo: oro, diamanti e lusso sfrenato in vacanza sullo yacht

FOGGIA – Di nuovo sotto i riflettori, ma stavolta non per il gossip.

Fedez torna a far parlare di sé grazie a un accessorio di lusso esibito nelle sue ultime apparizioni social: un paio di occhiali da sole tempestati di diamanti e montati su oro 18 carati, tra i più costosi mai realizzati.

Reduce dal lancio del nuovo singolo “In fiamme” con la cantante Clara, il rapper milanese si è concesso qualche giorno di relax a bordo di uno yacht.

Nelle storie pubblicate su Instagram, ha mostrato con orgoglio il suo nuovo acquisto: un esclusivo paio di Wayfarer Puffer, impreziositi da diamanti incastonati e dettagli in oro.

Un modello che fa parte della collezione di A$AP Rocky, da febbraio Direttore Creativo di Ray-Ban, che ha ridisegnato i classici della maison trasformandoli in veri e propri gioielli da indossare.

L’ultima apparizione di Fedez lo mostrava in Puglia, al fianco di Clara per promuovere il brano “Scelte Stupide”.

Ora, il cantante si gode il mare, sfoggiando prima uno scatto panoramico e poi video girati sulle scale di un maxi yacht, con gli occhiali preziosi in bella vista.

Ma non è finita qui.

Poche ore dopo, Fedez ha alzato ulteriormente l’asticella, pubblicando un’altra foto in cui indossa una versione ancora più esclusiva: montatura in 200 grammi di oro bianco 18 carati, 60 carati di diamanti e gemme rosse incastonate.

Un autentico capolavoro di alta gioielleria che, come sottolinea la stessa Ray-Ban, si posiziona tra i sunglasses più costosi mai creati.

Finora, questo modello da record era stato sfoggiato solo da A$AP Rocky, al Met Gala 2025 e successivamente all’after-party organizzato a New York, alla presenza di star del calibro di Rihanna, Jenna Ortega, Julia Fox e Spike Lee.

Ora, tocca a Fedez portare in Italia il simbolo di questo lusso estremo, probabilmente ricevuto in dono — o in prestito — dal potente amico Leonardo Del Vecchio, patron di EssilorLuxottica.

Ancora una volta, tra musica e provocazioni, Fedez conferma la sua abilità nel restare al centro della scena. E stavolta lo fa… brillando.

