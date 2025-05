Ugento-Manfredonia: 90 minuti per decidere un'intera stagione

Sfida senza appello domani in Salento: alle ore 16 si gioca Ugento-Manfredonia, playout decisivo del girone H di Serie D. In palio c’è la permanenza nella categoria nazionale, con una posta altissima: chi vince si salva, chi perde retrocede in Eccellenza.

Per il Manfredonia l’obiettivo è chiaro: servono i tre punti, anche ai supplementari. Solo con una vittoria potrà mantenere il proprio posto in Serie D. Dall’altra parte, l’Ugento può sfruttare sia il fattore campo che un piccolo vantaggio regolamentare: in caso di parità al termine dei 120 minuti, sarà salvo.

Tensione, orgoglio e sopravvivenza sportiva: domani, ogni errore può costare un campionato.

Lo riporta Telesveva.it.