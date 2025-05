Kosmos 482: il ritorno sulla terra dopo oltre 50 anni

Il lander sovietico Kosmos 482, lanciato nel 1972 per una missione verso Venere, è rientrato oggi, 10 maggio 2025, nell’atmosfera terrestre ed è precipitato nell’Oceano Indiano, a ovest di Giacarta. Lo ha confermato l’agenzia spaziale russa Roscosmos, indicando il punto di impatto a circa 560 km dall’isola di Middle Andaman, con ingresso nei livelli densi dell’atmosfera alle 9:24 ora di Mosca (8:24 in Italia).

Secondo i calcoli degli analisti, il modulo di discesa potrebbe aver raggiunto il suolo integro, con una velocità d’impatto stimata tra i 65 e i 70 metri al secondo. L’energia sviluppata al momento del contatto con l’oceano sarebbe simile a quella di un meteorite di 40-55 cm di diametro, ha spiegato Marco Langbroek, analista della SatTrack Cam Station nei Paesi Bassi.

Negli ultimi giorni, la caduta incontrollata del modulo, progettato per resistere alla densa atmosfera venusiana, è stata monitorata con attenzione per il rischio che potesse sopravvivere all’impatto. Non è ancora chiaro se il lander si sia frammentato o sia rimasto intatto, né se sarà recuperabile.

Poco prima del rientro, Kosmos 482 ha sorvolato varie aree del pianeta, tra cui Asia, Australia, Americhe ed Europa. In Italia è stato visibile anche da Roma, dove l’astrofisico Gianluca Masi ha documentato il passaggio con una fotografia: “Cosmos 482 appare come una traccia che entra nell’immagine dall’alto”.

Un’eredità della corsa allo spazio sovietica

Kosmos 482 fu lanciata il 31 marzo 1972 nell’ambito della missione Venera, ma un guasto allo stadio superiore del razzo Molniya impedì alla sonda di uscire dall’orbita terrestre. L’Unione Sovietica le assegnò quindi la sigla Kosmos, riservata ai veicoli spaziali rimasti attorno alla Terra a causa del fallimento della missione originaria.

Il lander (denominato 1972-023E) è l’unico modulo rimasto in orbita fino a oggi. Era progettato per affrontare condizioni estreme: 495 kg di peso, circa un metro di diametro, guscio protettivo ad alta resistenza e un paracadute da 2,5 metri quadrati per l’atterraggio su Venere.

Ora che se ne conosce la posizione approssimativa, potrebbe aprirsi la possibilità di un recupero, offrendo una rara occasione per studiare un pezzo di tecnologia sovietica rimasto nello spazio per oltre mezzo secolo.

