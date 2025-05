Manfredonia, il PD: “Rendiconto di gestione tappa cruciale per rilancio amministrativo”

Il Partito Democratico fa il punto sull’anno di governo e lancia un appello alla responsabilità: “Ora investire con visione e priorità chiare”

L’approvazione del rendiconto di gestione da parte del Consiglio comunale di Manfredonia segna un momento determinante nel percorso amministrativo avviato dalla giunta guidata dal sindaco Domenico La Marca. A quasi un anno dall’insediamento, il Partito Democratico sottolinea l’importanza di questo passaggio come occasione per consolidare le basi del rilancio della città e imprimere una svolta concreta all’azione amministrativa.

“Il documento approvato – si legge in una nota diffusa dal PD locale – ci permette di guardare al futuro con maggiore consapevolezza e rinnovata fiducia. I numeri raccontano molto più di quanto sembri e, se interpretati con onestà e responsabilità, possono diventare strumento di orientamento e miglioramento”.

Tra i segnali positivi messi in evidenza spicca l’avanzo di bilancio presentato dall’assessora al ramo, Cecilia Simone. “Un risultato significativo – commenta il PD – frutto di una gestione attenta, ma che non deve farci dimenticare le criticità ancora presenti. Siamo consapevoli che il vero lavoro comincia adesso: quelle risorse vanno impiegate con intelligenza e lungimiranza, secondo criteri di priorità e utilità reale per la cittadinanza”.

Il partito richiama l’attenzione su alcune fragilità strutturali ereditate dalla precedente amministrazione e tuttora irrisolte: la scarsa manutenzione del verde pubblico, il deterioramento delle infrastrutture urbane e la ridotta efficienza di alcuni settori comunali a causa della cronica carenza di personale. “Si tratta di ambiti che hanno subito anni di abbandono e che oggi necessitano di un’azione decisa e continuativa – afferma il PD –. Non si può pensare di risolvere tutto con interventi spot o logiche emergenziali: serve una visione strategica, che metta al centro la pianificazione, il sostegno al tessuto produttivo e la tutela ambientale”.

In parallelo, il Partito Democratico richiama le osservazioni espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti, che ha posto l’accento sulla necessità di rafforzare i controlli interni e di riorganizzare alcuni comparti dell’amministrazione. “Accogliamo queste indicazioni con il massimo senso di responsabilità – si legge ancora nel comunicato – e le consideriamo uno stimolo prezioso per migliorare la macchina amministrativa e renderla più efficiente, trasparente e vicina ai bisogni dei cittadini”.

In questo quadro, assume particolare rilievo la scelta del sindaco La Marca di attuare il principio della rotazione dei dirigenti, un segnale chiaro di discontinuità e trasparenza nella gestione della cosa pubblica. “È un gesto concreto che va nella direzione giusta: quella della responsabilizzazione diffusa e della lotta a ogni forma di immobilismo burocratico”.

Il Partito Democratico ribadisce il proprio impegno a lavorare con serietà, spirito costruttivo e visione a lungo termine. “Siamo consapevoli degli errori del passato e determinati a non ripeterli – conclude la nota –. Vogliamo costruire, giorno dopo giorno, un futuro più solido, equo e inclusivo per Manfredonia, orientando ogni scelta al bene collettivo e imparando costantemente dall’esperienza amministrativa”.

L’approvazione del rendiconto, dunque, non è un punto di arrivo, ma un passaggio cruciale verso una fase nuova: quella in cui, alle parole e ai numeri, dovranno seguire scelte coraggiose, investimenti mirati e un rinnovato dialogo con la cittadinanza.