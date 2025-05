San Giovanni Rotondo (Foggia) — È stato descritto come un vero e proprio «bagno di folla» quello che i carabinieri si sono trovati davanti quando, lo scorso 25 maggio 2024, sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un uomo nudo che vagava per le strade.

Quell’uomo, Fabio Carinci, 45 anni, era sporco di sangue e subito indicato dai presenti come il responsabile dell’orrendo omicidio di Rachele Corvino, 81 anni, brutalmente uccisa nel garage della sua palazzina in via Sergente Padovano.

I dettagli di quell’arresto drammatico sono stati ricostruiti ieri nell’aula della Corte d’Assise di Foggia, durante la seconda udienza del processo a carico di Carinci, affetto da disturbi psichici e accusato di omicidio aggravato dalla crudeltà e dall’incapacità della vittima di difendersi.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, Carinci avrebbe iniziato la sua giornata uscendo di casa completamente nudo, bagnandosi in una piscina gonfiabile in un’abitazione vicina, e tentando poi di irrompere nell’appartamento di una donna.

Dopo essere stato respinto, avrebbe sfondato il portone della palazzina dove viveva la Corvino, aggredendola con una violenza inaudita e lasciandola senza vita nel garage.

Quando i militari sono arrivati sul posto, Carinci si sarebbe mostrato inizialmente collaborativo, salvo poi dare in escandescenze: urla, pugni, calci e testate hanno reso necessario l’intervento di una seconda pattuglia per riuscire a bloccarlo.

Arrestato, l’uomo ha confessato: ha raccontato di aver sentito delle voci che lo guidavano, convinto di essere uno strumento di Padre Pio chiamato a «eliminare la presenza demoniaca» dalle persone.

Una consulenza psichiatrica, disposta dalla Procura, ha poi stabilito che Carinci al momento del delitto era incapace di intendere e volere, colpito da una psicosi indotta da droga e alcol aggravata da un disturbo borderline della personalità, deliri mistici e allucinazioni.

Accertata anche la sua pericolosità sociale, l’uomo è stato trasferito in una comunità psichiatrica assistita in provincia di Potenza, dove ha iniziato le cure.

In aula, ieri, sono stati acquisiti gli atti delle relazioni di servizio e il verbale di arresto, evitando così l’interrogatorio dei carabinieri presenti all’arresto.

Il pubblico ministero Anna Landi, il difensore di Carinci, avv. Emiliano D’Onofrio, e gli avvocati Raffaele e Gianfranco Di Sabato, in rappresentanza dei familiari della vittima, hanno trovato l’accordo sull’acquisizione della documentazione.

La prossima udienza è fissata per il 4 luglio, quando saranno ascoltati altri tre testimoni, tra cui la madre e la compagna di Carinci, che lo aiutava nella gestione di un’attività di toelettatura per cani.

Il legale della difesa ha già anticipato la volontà di acquisire tutti gli atti d’indagine senza ulteriori testimonianze, puntando a definire il quadro processuale sulla base della documentazione agli atti.

