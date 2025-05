Messina-Foggia: inizia la battaglia salvezza

È il giorno del primo atto tra Messina e Foggia, andata del playout che deciderà chi resterà in Lega Pro e chi invece precipiterà nei Dilettanti. Il calcio d’inizio è fissato al “Franco Scoglio”, con il ritorno previsto allo Zaccheria grazie alla miglior posizione in classifica dei rossoneri.

Due partite per salvare un’intera stagione: in caso di parità nel doppio confronto, sarà infatti il Foggia a ottenere la salvezza. Per questo motivo il Messina è chiamato a fare il risultato già all’andata, davanti ai propri tifosi e con la pressione di chi non può sbagliare.

Alta la tensione in casa giallorossa, come dimostrato dal coinvolgente allenamento a porte aperte di giovedì al “Marullo”, con la presenza calorosa dei tifosi. “È stato un momento bellissimo, i ragazzi si sono caricati moltissimo”, ha raccontato il tecnico Antonio Gatto, che ritrova il Foggia dopo averlo già battuto alla penultima giornata, nel suo debutto da allenatore dell’Acr.

“Sappiamo che ci giochiamo tutto in 180 minuti”, ha detto Gatto. “È una sfida senza margini di errore, ma ci siamo preparati per combattere fino all’ultimo pallone”.

Tifoseria, squadra e città sono uniti: il primo round è l’occasione per accendere la speranza.

