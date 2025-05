Rifiuti, mobilità e riqualificazione urbana: i temi del prossimo Consiglio comunale di Foggia

È stata convocata per mercoledì 14 maggio, alle ore 11:15 in prima convocazione, una nuova seduta del Consiglio comunale di Foggia. All’ordine del giorno numerosi temi di rilevanza per la città.

Tra gli argomenti principali figurano la questione della sicurezza nelle campagne, il contratto per la sosta tariffata con la società GPS, e l’istituzione dell’Urban Center, con contestuale approvazione del relativo regolamento istitutivo e di funzionamento.

Saranno inoltre discusse alcune mozioni di interesse cittadino: una relativa alla zona di San Ciro, un’altra finalizzata al miglioramento del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento dei rifiuti urbani, e una mozione per l’attivazione di misure concrete contro la desertificazione commerciale e sociale del centro cittadino.

In agenda anche un Ordine del Giorno sul rilancio della tratta ferroviaria Foggia–Manfredonia, infrastruttura strategica per la mobilità e lo sviluppo del territorio.

Chiuderanno la seduta le deliberazioni su alcuni debiti fuori bilancio, sottoposti all’esame e alla valutazione del Consiglio.