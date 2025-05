Roma: al Foro Italico oltre 100mila persone per Sinner e Lazio-Juve

Una giornata storica per lo sport romano: sabato 10 maggio il Foro Italico si è trasformato in un gigantesco crocevia di passione, accogliendo oltre 100mila spettatori tra gli appassionati di tennis e i tifosi di Lazio e Juventus. Jannik Sinner, al rientro in campo dopo la squalifica, ha catalizzato l’attenzione del pubblico sul Centrale, mentre all’Olimpico, pochi metri più in là, si giocava Lazio-Juve, gara cruciale per la corsa Champions.

Tutto esaurito ovunque: i 10.500 posti del Centrale erano già da tempo sold out per l’incontro tra Sinner e Navone, così come gli oltre 65mila dell’Olimpico. A questi si sono aggiunti decine di migliaia di persone che hanno affollato l’intero site tennistico, un’area che si estende per circa venti ettari, animata fin dal mattino lungo Viale delle Olimpiadi e fino allo Stadio dei Marmi, che quest’anno ospita altri tre campi di gioco.

Una macchina organizzativa imponente, guidata da Sport e Salute in collaborazione con la Questura, ha permesso di regolare i flussi in modo ordinato, evitando disagi in una delle giornate più affollate della stagione sportiva romana. Accessi differenziati per tifosi e appassionati, con percorsi separati per chi andava allo stadio e chi invece seguiva il tennis: i laziali da piazza de Bosis e il Lungotevere lato Obelisco, i tifosi bianconeri da via dei Gladiatori; il pubblico del tennis da Via delle Olimpiadi, con ingresso dal lato delle piscine.

L’organizzazione ha potuto contare anche su una tempistica favorevole: l’apertura dei cancelli del Centrale alle 18 ha coinciso con l’inizio dell’afflusso allo stadio, che era già pieno per il calcio. Un’ora di differenza fondamentale per evitare la sovrapposizione dei due flussi principali.

A Roma c’era anche Carlos Alcaraz, ma non per sfidare Sinner (almeno non ancora): “Ho un amico che gioca nella Lazio, guarderemo la partita insieme”, ha detto riferendosi al connazionale Patric. Poi ha aggiunto: “Ovviamente terrò d’occhio anche Sinner e il suo ritorno”, lasciando intendere che potrebbe incrociarlo solo in una potenziale finale.

In pochi metri, due eventi da prima pagina: un campione che rientra, due squadre in lotta per l’Europa, e una città che ancora una volta dimostra di saper essere teatro perfetto per lo sport ad alto livello.

Lo riporta gazzetta.it.