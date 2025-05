TARANTO – “Se il sequestro dell’altoforno prevederà anche l’inibizione all’uso dovremo necessariamente aspettarci un forte numero di lavoratori in cassa integrazione e una riduzione significativa della produzione. Ma se il provvedimento inibirà anche la manutenzione degli impianti, compromettendo per sempre il ripristino dell’altoforno, potete immaginare quali possono essere le conseguenze”.

Parole dure, quelle pronunciate dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in visita a Taranto, mentre si delinea un nuovo scenario critico attorno all’ex Ilva, oggi Acciaierie d’Italia. Il riferimento è al sequestro dell’Altoforno 1, disposto dalla magistratura. Un provvedimento che potrebbe avere ripercussioni immediate e pesanti sul piano occupazionale e industriale.

Il timore, espresso senza mezzi termini dal ministro, è che si arrivi a una nuova “Bagnoli”, richiamando la dismissione del polo siderurgico napoletano avvenuta negli anni Novanta e mai pienamente sostituito da un processo di riconversione industriale efficace. “È chiaro che se qui si crea un’altra Bagnoli finirà come a Bagnoli”, ha aggiunto Urso, sottolineando il rischio di una deindustrializzazione irreversibile per Taranto.

Secondo fonti vicine al dossier, il blocco delle attività di manutenzione dell’altoforno potrebbe danneggiare in modo permanente gli impianti, rendendo impossibile un loro eventuale riavvio. Il che si tradurrebbe non solo in un danno industriale, ma anche in una perdita strategica per il Paese, considerata la rilevanza dell’ex Ilva nella produzione nazionale di acciaio.

Il governo, ha assicurato Urso, segue con attenzione gli sviluppi giudiziari e industriali, consapevole del delicato equilibrio tra esigenze produttive, tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. Il nodo, come sempre, è quello di coniugare bonifica e rilancio produttivo, evitando il rischio di paralisi che comprometterebbe tanto il tessuto occupazionale locale quanto l’intero settore siderurgico nazionale.

Lo riporta l’Ansa.