Bari, «soldi e sesso per passare gli esami»: sospeso il professor Volpe dopo la condanna a 5 anni

BARI — Cinque anni di carcere e sospensione dall’insegnamento: è questo, al momento, il destino del professor Fabrizio Volpe, docente associato di Diritto Civile all’Università di Bari, travolto da uno scandalo che scuote l’accademia pugliese.

La decisione è arrivata dopo la sentenza di primo grado che ha visto il docente condannato per induzione indebita: secondo l’accusa, avrebbe costretto una studentessa a pagare denaro o a concedersi sessualmente per superare gli esami.

L’Università di Bari, che si è costituita parte civile nel processo, ha già deliberato la sospensione di Volpe, in attesa delle motivazioni della sentenza e degli sviluppi del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti.

La condanna prevede anche un risarcimento danni per l’Ateneo: 30mila euro a titolo di provvisionale per il danno d’immagine.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Bari, tra il 2014 e il 2015 il professore avrebbe più volte molestato una studentessa di 23 anni nel suo studio privato, arrivando a chiederle «rapporti sessuali in cambio del superamento degli esami».

Dopo il rifiuto della giovane, Volpe avrebbe preteso somme di denaro: 500 euro per ogni esame, cifra che per l’orale di Diritto Civile sarebbe lievitata a 1.000 euro, pagati in contanti.

Le accuse iniziali — concussione e violenza sessuale — sono state in parte ridimensionate dal tribunale: la concussione è stata derubricata in induzione indebita, mentre la presunta tentata violenza è stata dichiarata prescritta.

La sentenza arriva oltre dieci anni dopo i fatti contestati. Volpe, da parte sua, ha sempre respinto ogni accusa, sostenendo la correttezza del suo operato.

Ma ora, dopo la condanna e l’avvio del procedimento disciplinare, la sua carriera accademica appare più che mai appesa a un filo.

