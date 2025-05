Barrafranca, schianto alla rotonda: muore a 15 anni il giovane Gabriele. Inutile l'intervento d'urgenza

BARRAFRANCA (ENNA) — Un’intera comunità sotto shock per la tragica morte di Gabriele, il ragazzo di 15 anni rimasto vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio nel centro di Barrafranca.

Il giovane, in sella al suo scooter, si è scontrato con un’auto all’altezza di una rotonda lungo via Signore Ritrovato.

L’impatto è stato violentissimo: sbalzato sull’asfalto, le sue condizioni sono apparse subito disperate.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi e il trasporto in elicottero all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, per Gabriele non c’è stato nulla da fare.

Il 15enne è morto poco dopo, durante un delicato intervento chirurgico d’urgenza.

«Una delle giornate più tristi nella storia recente del nostro comune», ha dichiarato il sindaco di Barrafranca, esprimendo il cordoglio a nome di tutta l’amministrazione.

«Non ci sono parole per colmare un dolore così straziante. È una di quelle notizie che nessun genitore dovrebbe mai ricevere».

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo la strada in scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una BMW.

Le indagini sono in corso, ma la dinamica sembra indicare un impatto violento avvenuto in prossimità dell’incrocio con rotonda.

Gabriele, figlio di un noto imprenditore della zona, era molto conosciuto in paese e la notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto familiari, amici e compagni di scuola.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social già nelle ore successive alla tragedia.

La comunità di Barrafranca si prepara ora a stringersi attorno alla famiglia in un dolore che ha colpito nel cuore un intero paese.

