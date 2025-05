Cerignola, sospeso il medico sorpreso a dormire in Pronto Soccorso. Ipotesi avvelenamento

Cerignola (Foggia — È stato sospeso dal servizio il dottor Francesco Paolo Palma, il medico ripreso in un video diventato virale mentre dormiva, seduto alla scrivania, durante il turno di notte al Pronto Soccorso dell’ospedale di Cerignola.

La decisione è arrivata dal direttore sanitario dell’ASL di Foggia, in attesa di chiarire le circostanze della vicenda.

Secondo la ricostruzione fornita dal medico, il suo stato sarebbe dovuto a un presunto tentativo di avvelenamento subito all’interno dello stesso ospedale.

Un episodio che, stando a quanto riferisce Palma, non sarebbe isolato: situazioni simili si sarebbero già verificate nel 2023 a Torremaggiore e nel 2024 a San Severo.

Il legale del dottore, che si dice in attesa degli esiti degli accertamenti sanitari, ha fatto sapere che saranno effettuate anche analisi specifiche, come quella del capello, per verificare l’eventuale presenza di benzodiazepine.

In caso di riscontro positivo, annuncia il legale, verrà presentato un nuovo esposto.

Il dottor Palma lavora in regime di convenzione con il sistema di emergenza-urgenza, che consente ai medici di coprire più turni consecutivi.

Secondo la sua versione, nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio avrebbe svolto due turni particolarmente pesanti, uno a Torremaggiore e uno a Cerignola, senza pause adeguate.

Sarebbe stato questo e un improvviso calo pressorio — e non l’assopimento — a causare la scena finita in rete.

Intanto l’ASL ha avviato un’indagine interna, mentre il caso continua a far discutere tra operatori sanitari e cittadini.

Lo riporta cerignolaviva.it