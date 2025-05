Ugento — Un gol che vale una stagione. Al 92’, quando tutto sembrava ormai compromesso, è arrivata la magia di Caputo: una punizione perfetta che si è insaccata alle spalle del portiere avversario, facendo esplodere di gioia i tifosi del Manfredonia e consegnando alla squadra una salvezza sofferta ma meritata.

Il Manfredonia espugna così il campo dell’Ugento in pieno recupero e mette in cassaforte la permanenza in Serie D.

Una vittoria dal sapore epico, arrivata dopo una gara tiratissima, risolta solo dall’invenzione del suo bomber, che si è preso la scena nel momento più importante della stagione.

Per i sipontini si tratta di un successo pesantissimo, che chiude nel migliore dei modi un campionato complicato e ricco di insidie.

La firma è tutta di Caputo, che con il suo capolavoro su calcio da fermo entra di diritto nella storia recente del club.