ROMA – La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Leonardo Mangini, 52 anni, originario di Manfredonia, contro la sentenza emessa il 15 dicembre 2023 dalla Corte d’Appello di Bari. La Suprema Corte ha confermato l’impianto della decisione di secondo grado, che aveva rigettato le istanze difensive, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro da versare alla Cassa delle ammende.

Le accuse: truffa e falsa dichiarazione

Mangini era stato condannato per i reati di truffa (art. 640 c.p.) e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale (art. 494 c.p.). Le circostanze specifiche alla base del procedimento penale non vengono dettagliate nell’ordinanza della Cassazione, ma i giudici di merito avevano escluso l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis del codice penale, che consente di evitare la condanna nei casi di particolare tenuità del fatto.

I motivi del ricorso: esclusione della tenuità del fatto e misura della pena

Nel suo ricorso, l’imputato aveva articolato tre motivi principali. I primi due contestavano l’errata applicazione dell’art. 131-bis c.p., chiedendo che fosse riconosciuta la particolare tenuità del fatto, e contestavano altresì la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati.

Il terzo motivo riguardava invece la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva dalla difesa rispetto alla gravità concreta dei fatti.

La decisione della Suprema Corte: censure già esaminate, motivazione solida

La Corte, presieduta dal Consigliere Francesco Florit, ha ritenuto che i primi due motivi fossero indeducibili, poiché si limitavano a riproporre questioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici di merito – si legge nell’ordinanza – avevano già affrontato in modo puntuale e giuridicamente corretto le obiezioni difensive, motivando sia sull’inapplicabilità della causa di non punibilità, sia sulla sussistenza degli elementi necessari per configurare i reati contestati.

Anche il terzo motivo, relativo alla misura della pena inflitta, è stato considerato non ammissibile in sede di legittimità. La Cassazione ha ribadito che la valutazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, quando essa è sostenuta da un’adeguata e logicamente coerente motivazione, come nel caso in esame. I giudici della Corte d’Appello avevano valutato le deduzioni difensive ed espresso un giudizio di congruità della pena, fondato su elementi concreti e coerenti.

Nessun nuovo argomento, ricorso respinto

In sintesi, la Suprema Corte ha rilevato l’assenza di una critica specifica e argomentata alle motivazioni della sentenza impugnata. Il ricorso è stato dunque ritenuto privo dei requisiti minimi di ammissibilità, risultando una mera riproposizione di censure già vagliate e superate dai giudici di appello.

La decisione è stata presa il 4 febbraio 2025 e depositata nei giorni successivi. L’ordinanza chiude in via definitiva il procedimento penale nei confronti di Mangini, cristallizzando la condanna e ponendo fine alla sua vicenda giudiziaria.