ROMA – La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Giuseppe Bergantino, nato il 03.11.1970, originario di Manfredonia, confermando così la condanna per riciclaggio già emessa dal Tribunale di Foggia nel 2021 e confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bari nel novembre 2023.

L’uomo era stato ritenuto responsabile della detenzione di un autocarro di provenienza delittuosa, acquistato in contanti da uno sconosciuto e subito privato delle targhe.

I fatti: un furgone “sospetto” e un venditore fantasma

Secondo quanto emerso nel processo, Bergantino avrebbe acquistato il veicolo per 2.500 euro da un certo “Franco”, soggetto di cui non ha saputo fornire alcun dato identificativo. Dopo l’acquisto, l’imputato avrebbe rimosso le targhe del mezzo, che poi sono state rinvenute occultate in un altro veicolo di sua proprietà. Una circostanza che ha fatto sorgere più di un sospetto in merito alla liceità della provenienza del furgone.

A complicare la posizione dell’imputato anche il fatto che il veicolo non presentava segni di effrazione, ed era ancora munito delle chiavi, nonostante fosse stato oggetto di una denuncia di furto, presentata solo dopo l’inizio delle indagini. Le modalità con cui Bergantino avrebbe ottenuto il veicolo, secondo i giudici di merito, sono state ritenute incoerenti e poco credibili: l’uomo non avrebbe richiesto alcun documento, né fornito spiegazioni plausibili sull’identità del venditore.

La linea difensiva

Nel ricorso in Cassazione, il legale dell’imputato ha sollevato diversi motivi, tra cui la presunta violazione dei criteri di valutazione della prova e un vizio di motivazione nella sentenza d’appello. In particolare, la difesa ha contestato l’attendibilità della persona offesa, sottolineando il ritardo nella denuncia del furto e la testimonianza di un dipendente di Bergantino, che avrebbe assistito alla compravendita del mezzo quando ancora il veicolo non risultava ufficialmente rubato.

Un altro argomento centrale del ricorso ha riguardato la rimozione delle targhe. Secondo l’imputato, il gesto sarebbe stato compiuto per evitare che il mezzo venisse a sua volta sottratto. Ma la Suprema Corte ha respinto questa tesi, ritenendo che la rimozione, avvenuta nonostante il mezzo fosse custodito in un cortile recintato, rappresenti un chiaro tentativo di ostacolare l’identificazione del veicolo.

La decisione della Suprema Corte: “Condotta consapevole, ricorso inammissibile”

Nella sentenza depositata l’8 maggio 2025, la Seconda Sezione Penale della Cassazione, presieduta da Giovanna Verga e con relatore Maria Daniela Borsellino, ha rigettato il ricorso, giudicandolo inammissibile. Secondo la Corte, la difesa ha proposto censure generiche, tentando una rilettura dei fatti di merito, non consentita in sede di legittimità.

“La Corte d’appello – si legge nelle motivazioni – ha svolto una puntuale valutazione delle prove, ricostruendo i fatti in modo coerente e logico. Le conclusioni sono immuni da vizi di motivazione.” L’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza della provenienza illecita del bene, è stato ritenuto pienamente sussistente.

La Cassazione ha inoltre ribadito che, ai fini del reato di riciclaggio, non è necessario che l’oggetto venga trasformato: è sufficiente anche una condotta che ostacoli la tracciabilità del bene. In questo caso, la semplice rimozione delle targhe è stata considerata un’azione concreta volta a impedire l’identificazione del veicolo rubato.

Un ulteriore motivo di ricorso riguardava la possibilità di configurare il tentativo di riciclaggio, e non la forma consumata del reato. Ma anche su questo punto la Corte ha fatto chiarezza: trattandosi di condotta già idonea a ostacolare l’identificazione del bene, il reato deve considerarsi consumato.

L’inammissibilità del ricorso ha comportato per Bergantino non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.